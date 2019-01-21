Водіїв просять повідомити про ями на трасах Львів – Краківець та Львів – Шегині

На дорогах, які прокладали до Євро-2012, з’явились вибоїни. Відтак водіїв закликають повідомляти на гарячу лінію, де на трасах Львів – Краківець та Львів – Шегині, з’явилися ями. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив голова ЛОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

Як виявилося на міжнародних трасах Львів – Краківець та Львів – Шегині не поклали верхнього шару асфальту.

«Дається в знаки те, що сім років тому простелили тільки нижній шар асфальту. Доручив профільному заступнику об’їхати траси Львів – Краківець та Львів – Шегині, аби комплексно зрозуміти ситуацію та усунути ямковість. Традиційно, на весні, ми обстежимо кожен кілометр, раніше відремонтованих доріг, на які підрядник давав гарантію», – повідомив Олег Синютка.

Водночас голова ЛОДА, закликаю водіїв скеровувати звернення на гарячу лінію 112, щоб дорожники розпочинали безкоштовну підсипку.