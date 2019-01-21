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Вчора у Львові патрульні затримали двох чоловіків та жінку, які перебували у розшуку

Юлія Шпак

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За добу у Львові патрульні затримали трьох осіб, які перебували у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Так, близько 20 години патрульні отримали інформацію, що на вулиці Драгоманова невідомий чоловік намагається відкрити транспортний засіб заявника і на ґрунті цього виник конфлікт. Екіпаж поліції приїхав на місце та почав заспокоювати громадян. Причини конфлікту патрульним так і не змогли пояснити. Осіб встановили в базі даних. Виявилося, що чоловік, який намагався відчинити автомобіль, перебуває у розшуку Конотопським відділом поліції. 42-річного громадянина запросили у відділ поліції.

Через декілька годин, близько 22 години, під час патрулювання на вулиці Городоцькій, екіпаж поліцейських побачив двох чоловіків, які йшли вулицею в п’яному вигляді та голосно себе поводили. Інспектори вирішили зупинитися та поспілкуватися з громадянами. Перевірка в базі показала, що один з них перебуває у розшуку за крадіжку, вчинену повторно. 31-річного чоловіка запросили у відділ поліції для встановлення всіх обставин.

Також близько опівночі екіпаж поліції патрулював на вулиці Широкій та побачив жінку, яка перебувала в стані сп’яніння. Інспектори вирішили перевірити, чи з нею все гаразд. Виявилося, що 46-річна жінка перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Її доставили у відділ поліції та передали слідчим.

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