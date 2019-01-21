Судитимуть 53-річного чоловіка, який вчинив 15 крадіжок у Львові

У Львові судитимуть місцевого мешканця, який вчинив 15 крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Шевченківського відділу поліції під час досудового розслідування встановили причетність раніше судимого 53-річного львів’янина до скоєння 15 злочинів, зокрема, кишенькових крадіжок, крадіжок з автомобілів та інших, вчинених на території Львова.

Йому було повідомлено про підозру про скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.