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Стало відомо, в яких районах Львівщини найбільше вмирають від онкології

Соломія Головіна

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Смертність через злоякісні новоутворення є найвищою у Бродівському, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Самбірському районах, а також у Дрогобичі та Червонограді. Про це сьогодні, 21 січня, під апаратної наради повідомив т.в.о. заступника директора департаменту охорони Львівської ОДА здоров’я Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, демографічні показники народжуваності та смертності у Львівській області мають негативний приріст, хоча така тенденція відстежується фактично у всіх областях України.

«За рівнем смертності населення Львівська область протягом останніх 5 років не опускалася нижче 6 місця, перебуваючи між третім і шостим. За 2016-2017 рік показник фактично не збільшився», – зазначив Андрій Васько.

Також він наголосив, що у Дрогобицькому районі коефіцієнт смертності є одним з найвищих у області. При цьому у Яворівському районі, Новому Розділі та Трускавці цей показник значно нижчий від середньообласного.

Окрім цього, т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я розповів про ситуацію із материнською смертністю. Так, у 2015 році, за його словами, мали один такий випадок, у 2016 році – три, у 2017 році –  два.

 

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