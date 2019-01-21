На Миколаївщині 16-річний юнак обікрав свою односельчанку на 90 тисяч гривень

У Миколаївське відділення поліції 20 січня звернулася 24-річна мешканка одного зі сіл району і повідомила, що з її будинку невідомі викрали 2 900 доларів та 10 000 гривень. Загальна сума завданих збитків становить більше 90 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетний 16-річний мешканець цього ж села. Він проник у будинок, розбивши вікно. Частину викрадених коштів правоохоронці вилучили, а решту грошей, як розповів хлопець, він вже витратив на власні потреби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від трьох до шести років позбавлення волі.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.