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Митні платежі переводять на Єдиний казначейський рахунок

Андрій Котенський

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Із 23 січня розпочинається тестовий період роботи Єдиного казначейського рахунку для сплати підприємствами митних платежів. Платити за старими рахунками буде можна до 16 квітня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у «Європейській Бізнес Асоціації».

 

У період з 23 січня по 17 лютого цього року тестування  Єдиного казначейського рахунку діятиме виключно для Київської міської і обласної митниць. У період з 18 лютого по 15 березня тестовий період роботи розпочнеться на всіх митницях України. Починаючи з 16 квітня 2019 року необхідно використовувати лише ЄКР.

У період з 18 лютого по 15 березня тестовий період роботи розпочнеться на всіх митницях України. І всі компанії зможуть звернутись до будь-якого митного посту для того, щоб спробувати якість нового митного сервісу.

Після цього настане перехідний період до 15 квітня, коли можливо сплачувати митні платежі, як на старі так і на нові рахунки.

Починаючи з 16 квітня 2019 року необхідно використовувати лише ЄКР.

Як відомо, бізнес вже кілька років з нетерпінням чекає на запровадження саме єдиного рахунку. Адже наразі кожна митниця має власний казначейський рахунок. Тому, підприємець, який здійснює митне оформлення у різних митницях (наприклад, Київській, Одеській, Львівській), має перераховувати митні платежі на три окремі рахунки.

При запровадженні ЄКР підприємства отримають можливість перераховувати кошти авансом на один рахунок – ЄКР, подавати митні декларації на будь-якій митниці та списувати митні платежі з ЄКР.

«Європейська Бізнес Асоціація» сподівається, що ДФС і Державна казначейська служба успішно пройдуть фінальний етап тестування програмних комплексів та у зазначені терміни.

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