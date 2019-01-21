Митні платежі переводять на Єдиний казначейський рахунок

Із 23 січня розпочинається тестовий період роботи Єдиного казначейського рахунку для сплати підприємствами митних платежів. Платити за старими рахунками буде можна до 16 квітня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у «Європейській Бізнес Асоціації».

У період з 23 січня по 17 лютого цього року тестування Єдиного казначейського рахунку діятиме виключно для Київської міської і обласної митниць. У період з 18 лютого по 15 березня тестовий період роботи розпочнеться на всіх митницях України. Починаючи з 16 квітня 2019 року необхідно використовувати лише ЄКР.

У період з 18 лютого по 15 березня тестовий період роботи розпочнеться на всіх митницях України. І всі компанії зможуть звернутись до будь-якого митного посту для того, щоб спробувати якість нового митного сервісу.

Після цього настане перехідний період до 15 квітня, коли можливо сплачувати митні платежі, як на старі так і на нові рахунки.

Починаючи з 16 квітня 2019 року необхідно використовувати лише ЄКР.

Як відомо, бізнес вже кілька років з нетерпінням чекає на запровадження саме єдиного рахунку. Адже наразі кожна митниця має власний казначейський рахунок. Тому, підприємець, який здійснює митне оформлення у різних митницях (наприклад, Київській, Одеській, Львівській), має перераховувати митні платежі на три окремі рахунки.

При запровадженні ЄКР підприємства отримають можливість перераховувати кошти авансом на один рахунок – ЄКР, подавати митні декларації на будь-якій митниці та списувати митні платежі з ЄКР.

«Європейська Бізнес Асоціація» сподівається, що ДФС і Державна казначейська служба успішно пройдуть фінальний етап тестування програмних комплексів та у зазначені терміни.