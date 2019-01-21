Мерія звернулась до правоохоронців через львів’янина, який погрожує інспекторам та систематично порушує правила паркування

Відділ інспекторів з паркування звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрози від неодноразово оштрафованого львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради .

Як йдеться у повідомленні, відділ інспекторів з паркування в межах наданих повноважень має право накладати адміністративні стягнення у вигляді штрафу за порушення правил зупинки, стоянки; суттєве перешкоджання руху; не оплата паркування; стоянка на місцях для інвалідів на платних парковках.

Управління безпеки міста інформує, що на громадянина-порушника було складено 6 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР України, зокрема:

— 22.11.2018 року за порушення правил зупинки, стоянки; (штраф оплачено);

— 20.12.2018 року за порушення правил зупинки, стоянки; (штраф оплачено);

— 26.12.2018 року за суттєве перешкоджання руху (штраф оплачено);

— 02.01.2019 року за не оплату паркування; (штраф оплачено);

— 09.01.2019 року за суттєве перешкоджання руху, (штраф оплачено);

— 10.01.2019 року за суттєве перешкоджання руху (штраф неоплачено);

Цим громадянином систематично порушуються ПДР України в частині порушення правил зупинки/стоянки на вулиці Кн. Романа, де забороняється зупинка/стоянка в обох напрямках. Як повідомляють в управлінні безпеки міста, на неодноразові зауваження не порушувати, він не реагує, натомість його дружина, яка довіреності на представлення його інтересів не має, постійно влаштовує скандали з вимогою скасувати штрафи, оскільки вважає такі не законними.

«Порушнику було неодноразово повідомлено, що інспектори з паркування діють в межах наданих їм повноважень, твердження порушника щодо перевищення таких повноважень не відповідають дійсності, неодноразово йому роз’яснювалось, що у відповідності до ч.4 ст. 288 КУпАП постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення (частини перша і третя статті 122, частини перша і друга статті 152−1 цього Кодексу) — в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, у відповідь на це було чути лише неодноразові погрози розправою, через що відділ інспекторів вимушений був звернутись в правоохоронні органи з відповідною заявою», — розповів начальник відділу інспекторів з паркування Богдан Мільяр.