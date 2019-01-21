Львівський лучник виборов «срібло» на етапі Світової серії стрільби з лука

В містечку Нім, що Франції, 18-20 січня визначали переможців етапу Світової серії стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів. Львівському лучнику Сергію Макаревичу вдалось вибороти «срібло» на цих змаганнях. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Цьогоріч за найвищими нагородами турніру прибули 1136 кращих лучників, які представляли 43 країни світу. Успішно склалась боротьба для чоловіків в особистих змаганнях.

Львів’янин Сергій Макаревич (ЗСУ) попри 28 місце в кваліфікації, подолавши найсильніших та титулованих суперників, серед яких триразовий призер Олімпійських Ігор – американець Елісон Брейді та чемпіон Європи – італієць Массімільано Мандіа, зумів пробитись до фінального етапу змагань.

У напруженій фінальній зустрічі за золоті нагороди спортсмен зі Львівщини зустрівся з представником збірної Кореї – Лі Синьюн. І з рахунком 6 : 2 Сергій Макаревич (ЗСУ) переміг суперника і таким чином додав до свого активу срібну нагороду міжнародних змагань Світової серії зі стрільби з лука в приміщенні серед чоловіків.