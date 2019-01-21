Львівські санкарі цього тижня стартують на чемпіонаті світу

Збірна команда України з санного спорту провела міжнародний тренувальний тиждень у м. Вінтерберг (Німеччина) перед початком чемпіонату світу. Про це Львівському порталу повідомиои у прес-службі НОК України у Львівській області.

За даними відомства, вже цього тижня українські санкарі змагатимуться на чемпіонаті світу. Збірна команда України представлена чотирма вихованцями львівської школи санного спорту (Стецків Олена, Дукач Антон, Лисецький Андрій, Стахів Ігор) та одним спортсменом кременецької школи.

Санкарі виступатимуть у наступних видах програми:

* Стецків Олена – одномісні сани, жінки;

* Дукач Антон, Мандзій Андрій – одномісні сани, чоловіки;

* Стахів Ігор/ Лисецький Андрій – двомісні сани, чоловіки;

* командна естафета: одна жінка, один чоловік, двомісний екіпаж.

Тренерами національної збірної команди України є львів’яни Тарас Гарцула та Заслужений тренер України Володимир Вахрушев.