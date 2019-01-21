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Львівські борці зібрали шість нагород чемпіонаті України U-23

Омелян Шевчук

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Львівські борці успішно позмагалися на першому у 2019 році чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років. Змагання проходили у Хмельницькому з 15 по 18 січня, і були відбірковими до чемпіонату Європи U-23, який відбудеться у квітні цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України у Львівській області.

 

Чемпіоном України у ваговій категорії 125 кг став Юрій Ідзінський. Срібні медалі завоювали Андрій Білійчук (в/к 57 кг), Ярослав Гурський (в/к 61 кг), Олександр Хомич (в/к 74 кг) та Данило Стасюк (в/к 97 кг). Дубовий Євген посів третє місце у вазі до 74 кг.

У загальнокомандному заліку Львівська область на другому місці:

1 місце – Київська область

2 місце – Львівська область

3 місце – Харківська область

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