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Львів’ян запрошують у Центр Довженка на лекцію про здорове харчування

Юлія Шпак

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У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка, що на Сихові, 30 січня о 19 годині відбудеться лекція Дарії Озерної «Харчова іпохондрія: міфи і фобії щодо їжі». Присутні зможуть почути, яка їжа є корисною для мозку, чи є сенс «пити» вітаміни та багато іншого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Тема здорового харчування є дуже актуальною зараз. Для нас важливо, що саме у Центрі Довженка відбудеться зустріч-лекція з Дарією Озерною, котра не тільки ламає стереотипи по харчуванню, але й мотивує до здорового способу життя», — наголосила директора Центру Довженка Марта Іванишин.

Біолог, блогер та популяризаторка науки і здорового способу життя Дарія Озерна (м. Київ) розповість:

  • Яка їжа корисна для роботи мозку, а яка шкідлива?
  • Чи правда, що глютен хліба злипається в кишківнику?
  • Скільки пити кави і чи можна дорослим молоко?
  • Чи правда, що в м’ясі антибіотики, але і бути веганом неможливо?
  • Чи шкідливий холестерин?
  • Які треба пити вітаміни і чи треба взагалі?
  • Що таке детокс і чи варто його робити?
  • Правда, що слід пити півтора літри води на добу?

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