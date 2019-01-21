Львів’ян запрошують у Центр Довженка на лекцію про здорове харчування

У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка, що на Сихові, 30 січня о 19 годині відбудеться лекція Дарії Озерної «Харчова іпохондрія: міфи і фобії щодо їжі». Присутні зможуть почути, яка їжа є корисною для мозку, чи є сенс «пити» вітаміни та багато іншого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Тема здорового харчування є дуже актуальною зараз. Для нас важливо, що саме у Центрі Довженка відбудеться зустріч-лекція з Дарією Озерною, котра не тільки ламає стереотипи по харчуванню, але й мотивує до здорового способу життя», — наголосила директора Центру Довженка Марта Іванишин.

Біолог, блогер та популяризаторка науки і здорового способу життя Дарія Озерна (м. Київ) розповість: