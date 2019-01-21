Львів’ян запрошують у Центр Довженка на лекцію про здорове харчування

У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка, що на Сихові, 30 січня о 19 годині відбудеться лекція Дарії Озерної «Харчова іпохондрія: міфи і фобії щодо їжі». Присутні зможуть почути, яка їжа є корисною для мозку, чи є сенс «пити» вітаміни та багато іншого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Тема здорового харчування є дуже актуальною зараз. Для нас важливо, що саме у Центрі Довженка відбудеться зустріч-лекція з Дарією Озерною, котра не тільки ламає стереотипи по харчуванню, але й мотивує до здорового способу життя», — наголосила директора Центру Довженка Марта Іванишин.
Біолог, блогер та популяризаторка науки і здорового способу життя Дарія Озерна (м. Київ) розповість:
- Яка їжа корисна для роботи мозку, а яка шкідлива?
- Чи правда, що глютен хліба злипається в кишківнику?
- Скільки пити кави і чи можна дорослим молоко?
- Чи правда, що в м’ясі антибіотики, але і бути веганом неможливо?
- Чи шкідливий холестерин?
- Які треба пити вітаміни і чи треба взагалі?
- Що таке детокс і чи варто його робити?
- Правда, що слід пити півтора літри води на добу?
Юлія Шпак