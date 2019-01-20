Якої погоди чекати львів’янам завтра?

У понеділок, 21 січня, у Львові та області синоптики прогнозують туман та ожделедицю на дорогах. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології, передає Львівський портал.

Завтра на дорогах Львівщини збережеться ожеледиця, а вночі та вранці прогнозують туман, видимістю 200-500 м.

За даними Українського гідрометцентру, вночі температура повітря ставитиме 5-7 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 1-3 градусів морозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Хмарно, без істотних опадів.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки: водіїв дотримуватись помірної швидкості руху, а пішоходам нагадують про те, що дорогу слід переходити лише у встановлених для цього місцях.