ОСТАННІ НОВИНИ

Якої погоди чекати львів’янам завтра?

Олена Карп'юк

|

У понеділок, 21 січня, у Львові та області синоптики прогнозують туман та ожделедицю на дорогах. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології, передає Львівський портал.

 

Завтра на дорогах Львівщини збережеться ожеледиця, а вночі та вранці прогнозують туман, видимістю 200-500 м.

За даними Українського гідрометцентру, вночі температура повітря ставитиме 5-7 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 1-3 градусів морозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Хмарно, без істотних опадів.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки: водіїв дотримуватись помірної швидкості руху, а пішоходам нагадують про те, що дорогу слід переходити лише у встановлених для цього місцях.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...