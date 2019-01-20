В Україні вшановують пам’ять «кіборгів», які загинули під час охорони Донецького аеропорту

Сьогодні, 20 січня, на території Міністерства оборони України вшановують «кіборгів», які загинули під час героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк». Про це Львівському порталу повідомили в Адміністрації Президента.

Участь у заході беруть Президент України Петро Порошенко, родини загиблих військовослужбовців, керівництво держави та оборонного відомства, Генерального штабу ЗСУ, представники громадськості, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

Під час заходу пролунали прізвища полеглих 20 січня 50 військовослужбовців та прізвища усіх загиблих у боях за Донецький аеропорт воїнів-«кіборгів» із часу початку АТО. В пам’ять про кожного з них було здійснено удар Пам’ятного дзвону. На площі також вишикувалися ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, які тримали у руках портрети загиблих героїв.

«Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги, і вона прийде. Дай боже, щоб одного дня на мирному, звільненому Донбасі ми зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту… Україна не зійде зі шляху, який обрала… Ніколи не забудемо подвигу і не пробачимо ворогу, не зрадимо того, у що віримо. Відбудуємо аеропорт Донецька і на його вежі завжди майорітиме український прапор», – заявив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що у слово «кіборги» українці заклали своє захоплення залізною стійкістю українських воїнів. А їх єдність і рішучість дати відсіч російському агресору небачено зміцніли у дні, коли кожен українець, затамувавши подих, слідкував за бойовими діями в Донецькому аеропорту.

«Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі», – сказав Петро Порошенко, нагадавши, що про цих людей вже складено легенди, написано книги, знято фільми.

Зазначимо, 20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Оборона аеропорту тривала 242 дні. За офіційними даними, за цей час загинуло понад 200 українських військових, понад півтисячі зазнали поранень.

Фото: Адміністрація Президента