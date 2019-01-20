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Рятувальники закликають рибалок не виходити на кригу

Олена Карп'юк

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Надзвичайники закликають українців не виходити на тонку кригу і застерегти від цього дітей. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

 

Як зазначають рятувальники, як тільки на водоймах формується льодовий покрив, їх відразу масово атакують любителі зимової риболовлі. У гонитві за кожною рибиною вони дуже часто нехтують власною безпекою, тим самим провокуючи надзвичайну подію.

Відтак надзвичайники попереджають про ризики перебування на льоду та закликають громадян дотримуватися правил безпеки.

«Затятим рибалкам слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки під час перебування на льоду. З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах ДСНС закликає не виходити на тонку кригу. Пам’ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно у Самборі у річці Дністер потонув чоловік. За попередніми даними, він загинув під час ловлі риби.

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