Петро Порошенко: «Захисники Донецького аеропорту поклали основу для нашої перемоги»

Президент України Петро Порошенко про «кіборгів», що загинули під час охорони Донецького аеропорту:

«У багатьох країнах світу є легенди про невелику групу хоробрих воїнів, які ціною власного життя зупинили ворога, які надихнули на боротьбу сучасників, а нащадкам дали приклад мужності і самопожертви. Нам із вами випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Але вони, герої, є не міфом, а чистою правдою.

Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня (2015 року, – ред). Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли!

У слові «кіборги» звучить наше захоплення їхньою залізною стійкістю. Єдність і рішучість дати відсіч російському агресору небачено зміцніли у дні, коли кожен українець, затамувавши подих, слідкував за бойовими діями в Донецькому аеропорту. Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі. Про цих людей вже складено легенди, написано книги, знято фільми. Низький уклін вам, отці і матері, дружини і чоловіки, брати і сестри, доньки і сини «кіборгів» – хлопців з плоті і крові, які виявилися міцнішими за бетон і залізо.

І не знайти слів, якими б можна було б омити ваші сльози. Але знайте: вашою родиною зараз стала вся Україна, увесь наш народ, до священного літопису якого ваші сини увійшли навіки.

Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги. І вона прийде. І дай Боже, щоб одного вже мирного дня на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. Біля його терміналів. Біля знаменитої вежі. Щоб ми стали там і просто помовчали. Просто постояли, вслухаючись у відлуння жорстоких боїв. І щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-«кіборги».

Вічна пам’ять полеглим захисникам Донецького аеропорту. Ніколи не забудемо героїчного подвигу і не пробачимо ворогу. І не зрадимо того, у що віримо і за що боремося».