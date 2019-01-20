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Німця, якого у Львові «взяли в полон» невідомі, поліцейські знайшли п'яним у нічному клубі

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 20 січня, до поліції за допомогою звернулися двоє туристів-іноземців. Вони повідомили, що під час перебування в одному з нічних клубів у центрі Львова їхній 22-річний товариш загубився. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Незабаром зниклий товариш вийшов на зв’язок та повідомив, що його утримують невідомі і, приставивши ніж до горла, погрожують фізичною розправою. Відтак іноземці звернулися за допомогою до правоохоронців.

«Правоохоронці негайно розпочали комплекс розшукових заходів. І менше, ніж за годину встановили місцезнаходження «зниклого» 22-річного громадянина Німеччини. Чоловік спав в одному з нічних закладів Львова. Коли його розбудили, нічого пояснити він не зміг, оскільки перебував у сильному алкогольному сп’янінні», – йдеться у повідомленнні.

Чоловіки забрали нетверезого товариша та подякували львівським поліцейським за оперативну роботу.

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