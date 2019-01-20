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На Львівщині зі санаторію втекла 14-річна дівчинка

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 20 січня, об 11:25 год. у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що з одного з обласних санаторіїв зникла 14-річна мешканка Самбора, яка з листопада минулого року перебуває там на лікуванні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітньої, до яких були залучені працівники груп реагування та ювенальної превенції. Вже за кілька годин вони виявили дівчинку у Самборі. Вона здорова та неушкоджена.

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