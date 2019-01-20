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Львівські борчині здобули 14 медалей на чемпіонаті України

Олена Карп'юк

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У Хмельницькому завершився чемпіонат України з боротьби серед жінок, який був одним зі стартів для відбору на чемпіонат Європи-2019. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

 

Представниці львівської школи боротьби завоювали загалом 14 медалей, із них чотири  – найвищого ґатунку. Відтак чемпіонками України стали:

  • Оксана Лівач (вагова категорія 50 кг),
  • Ангеліна Лисак (вагова категорія 59 кг),
  • Алла Черкасова (вагова категорія 68 кг),
  • Романа Вовчак (вагова категорія 76 кг).

Срібні медалі вибороли Марія Винник (вагова категорія 50 кг), Яна Сорока (вагова категорія 55 кг) та Юлія Ткач (вагова категорія 62 кг).

На третю сходинку борцівського п’єдесталу у своїх вагових категоріях піднялися Вероніка Рябоволова та Богдана Ящук (50 кг), Тетяна Польова та Демко Христина-Зоряна (55 кг), Тетяна Кіт (57 кг), Анастасія Боженко (62 кг), Софія Шишак (72 кг).

«Медальні успіхи наших борчинь забезпечили Львівській області перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, львівська борчиня Алла Черкасова нещодавно стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. Також у жовтні її визнали найкращою спортсменкою в Україні.

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