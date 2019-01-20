Львівські аграрії у 2018 році скоротили виробництво молока та м’яса

Упродовж 2018 року на Львівщині майже на 5% зріс обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Водночас порівняно з 2017 роком, минулого року аграрії скоротили виробництво молока та м’яса. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

У порівнянні з 2017 роком у 2018-му львівські аграрії на 1% збільшили виготовлення яєць, натомість скоротили виробництво м’яса на 0,9% (реалізація тварин на забій) та молока на 4,3%.

Упродовж року великі сільськогосподарські підприємства Львівщини найбільше на забій реалізовували птицю – 54%, далі йшли свині – 43,2%, а найменше становила велика рогата худоба – менше 3%.

Водночас аграрії у 2018 році майже на 10% збільшили обсяг вирощування тварин. Лідером за показниками стала птиця – 15,5% та свині – 3,7%.

Станом на 1 січня 2019 року всі господарства Львівщини мають понад 17 млн голів великої рогатої худоби, в тому числі й птиці.