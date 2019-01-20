Кіберполіція закрила 7 піратських онлайн-кінотеатрів

Кіберполіція ліквідувала 7 піратських онлайн-кінотеатрів, які діяли протягом останніх кількох років та завдали збитків правовласникам майже на 10 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Кіберполіції України.

На інтернет-ресурси, що незаконно відтворюють і поширюють відеофайли, поскаржилась Українська антипіратська асоціація. За цим фактом було відкрито кримінальну справу за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України.

Як встановили правоохоронці, піратські веб-сайті адміністрував 34-річний мешканець Сумщини. У його підпорядкуванні були такі сайти як kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me та kinogo-onlaine.net.

«За адресою проживання правопорушника поліцейські провели санкціонований обшук. За його результатами було вилучено комп’ютерне обладнання, з якого адмініструвалися веб-ресурси та на якому розміщувався протиправний контент», – йдеться у повідомленні.

Пізніше на Рівненщині кіберполіція викрила діяльність ще одного несанкціонованого інтернет-ресурсу – hd-mix.org. Він також діяв з порушенням авторських прав правовласників.

До адміністрування цього ресурсу був причетний 25-річний чоловік. За місцем його проживання поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання.

Наразі усю вилучену техніку направлено на експертизи. Після отримання результатів, правоохоронці вирішуватимуть питання щодо оголошення підозри обом зловмисникам. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Фото: Кіберполіція