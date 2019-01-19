Як у Львові відбувалось загальноміське освячення води

Сьогодні, 19 січня, на Водохреща, на площі Ринок проходило традиційне загальноміське освячення води. Участь у ньому взяли представники духовенства усіх християнських конфесій Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Перед Чином освячення води на площі Ринок колядували львівський хор «Жайвір» та вокальний октет «Орфей». О 13:30 год. відбувся загальноміський екуменічний мелебень, після якого священство освятили воду, набрану у спеціальний 1500-літровий резервуар. Всі охочі сьогодні мали нагоду набрати для себе освяченої води.

Цього року відповідно до графіку Чин освячення води очолив Високопреосвященний владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України.

«Від імені духовенства усіх конфесій міста хочу привітати вас зі святом Хрещення Господнього, і хочу побажати, щоб ви сьогодні і кожного дня народжувалися від Христа і від цієї води, яку будете споживати.

Сьогодні, коли ми святкуємо це велике свято, я пригадую слова Всесвятішого Вселенського патріарха Варфоломія, які він сказав до нас, владик, які прибули, щоб отримати Томос. Це був день Богоявлення Господнього за новим календарем – 6 січня. Він сказав, що тільки Бог, який являється у святій Тройці на Йордані, здатний народжувати, творити. І сьогодні ми народили доньку – Церкву Українську. Думаю, що всі – і греко-католики, і православні, всі християни – цю подію зустрічають з радістю тому, що наша церква нарешті стала визнана незалежною. І тому я хочу цією великою радістю поділитися з вами і подякувати за ті великі молитви, які ви творили у своїх храмах. Хочу подякувати нашій владі, владі міста, усім вам — за те, що ви сьогодні зібралися на нашому львівському Йордані для того, щоби прославити Христа, який приходить з Йордану. Христос, який народився і охрестився в Йордані, кличе нас до єдності» – сказав Високопреосвященний владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України.

Фото: ЛОДА, ЛМР