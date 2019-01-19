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Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали два пішоходи

Олена Карп'юк

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Протягом минулої доби, 18 січня, на дорогах Львова та області правоохоронці зафіксували 43 дорожньо-транспортні пригоди. Загалом внаслідок аварій постраждало двоє пішоходів. Про це Львівському порталуповідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Найбільше аварій виникло у Львові – 31. Ще 12 ДТП стались на території області. Внаслідок аварій двоє отримали травми.

За наслідками інших ДТП поліцейські склали 41 адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 грн) доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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