У Мостиськах не впустили екологів на комунальне підприємство, що займається сміттям

Міське комунальне підприємство «Житловик» (м. Мостиська) не допустило працівників Держекоінспекції Львівщини для проведення планової перевірки щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Як наголошують екологи, основним видом діяльності «Житловика» є збір безпечних відходів, а підставою для проведення перевірки є затверджений Держекоінспекцією України річний план заходів із держконтролю.

Зважаючи на те, що на територію комунального підприємства «Житловик» інспектора з охорони навколишнього природного середовища не впустили, про цей інцидент повідомили поліцію.

Водночас Держеконіспекція Львівщини вже готує звернення до Львівського окружного адміністративного суду з позовом зобов’язати МКП «Житловик» впустити екологів на територію підприємства задля проведення перевірки.

Як зазначено на сайті Мостиської міськради, комунальне підприємство «Житловик» існує з 2003 року і займається благоустроєм, прибиранням вулиць і парків, вивезенням та складуванням сміття, обслуговуванням полігону ТПВ. Підприємство обслуговує 45 комунальних будинків у місті.