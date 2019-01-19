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У Мостиськах не впустили екологів на комунальне підприємство, що займається сміттям

Олена Карп'юк

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Міське комунальне підприємство «Житловик» (м. Мостиська) не допустило працівників Держекоінспекції Львівщини для проведення планової перевірки щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

Як наголошують екологи, основним видом діяльності «Житловика» є збір безпечних відходів, а підставою для проведення перевірки є затверджений Держекоінспекцією України річний план заходів із держконтролю.

Зважаючи на те, що на територію комунального підприємства «Житловик» інспектора з охорони навколишнього природного середовища не впустили, про цей інцидент повідомили поліцію.

Водночас Держеконіспекція Львівщини вже готує звернення до Львівського окружного адміністративного суду з позовом зобов’язати МКП «Житловик» впустити екологів на територію підприємства задля проведення перевірки.

Як зазначено на сайті Мостиської міськради, комунальне підприємство «Житловик» існує з 2003 року і займається благоустроєм, прибиранням вулиць і парків, вивезенням та складуванням сміття, обслуговуванням полігону ТПВ. Підприємство обслуговує 45 комунальних будинків у місті.

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