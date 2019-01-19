У Львові вантажний потяг травмував чоловіка, який сидів посеред колії

Вчора, 18 січня, близько о 15:45 год. на 11 км перегону «Дубляни – Рясне-2», поблизу смт Брюховичі, вантажний поїзд №2845 травмував чоловіка, який сидів на колії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Вантажний потяг, у складі якого було 47 вагонів, почав екстрене гальмування, однак вчасно зупинитись не зміг і наїхав на чоловіка, що сидів на рейках колії.

Потерпілого із забійними саднами лобної частини голови госпіталізували лікарню швидкої медичної допомоги, втім він її самовільно залишив.

Затримок у русі поїздів не було. Наразі всі обставини події та особа травмованого встановлюються.