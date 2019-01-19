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Що відбувається з організмом під час пірнання в ополонку? Пояснення від МОЗ

Олена Карп'юк

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Українців, які на Водохреща виіршили пірнути в ополонку, закликають робити це регулярно, а не лише раз на рік. Адже найважливішим у загартовуванні організму є його регулярність. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Львівський портал.

 

«Якщо ви вирішили пірнути в ополонку на Водохреща, не робіть цього лише раз на рік. Аби справді мати користь для здоров’я, холодна вода має стати частиною вашого життя», – підкреслила Уляна Супрун.

За її словами, оодними з найголовніших переваг від систематичного загартовування є краща робота серця, налагоджений сон, пригнічення запальних реакцій і навіть довша тривалість життя . Деякі дослідження навіть показали, що любителі загартовуватись вдвічі рідше хворіють у порівнянні з людьми, які цього не роблять.

«Коли ми пірнаємо в холодну воду, відбувається потужний викид адреналіну. Цей гормон розширює судини, збільшує об’єм крові, який викидає серце за хвилину, та рівень цукру. Далі вибухає феєрверк нейромедіаторів – речовин, які змушують відчувати піднесення та енергію. Саме тому після пірнання в ополонку чи навіть холодного душу ми почуваємося наче супергерої», – пояснила Супрун.

Якщо ж ви вирішили спробувати загартовувати свій організм, то робити це слід поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так взимку ви зможете зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, із яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, – контрастний душ.

Зверніть увагу, що реакція на холод може бути індивідуальною! Чутливість до холоду та реакції на охолодження залежать від статі і віку, рівня фізичного розвитку та деяких інших чинників. Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї і тієї ж температури діти віддають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.

Перед тим, як розпочати загартовуватись, порадьтесь зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом!

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