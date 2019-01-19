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Після святкування корпоративу у Славському отруїлись 11 працівників ІТ-компанії

Олена Карп'юк

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У готельному комплексі «Перлина Карпат», що розташований в смт Славське, після святкування корпоративу отруїлися 11 працівників ІТ-компанії. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі Львівщини.

 

Як зазначають у відомстві, за медичною допомогою потерпілі звернулися 13 січня. Усім встановили первинний діагноз – гостра кишкова інфекція. Втім від госпіталізації вони відмовились і поїхали додому (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м. Баку).

«Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла до 38 градусів, блювота, нудота, діарея, болі в животі», – йдеться у повідомлення.

Також встановлено, що для 41 людини ІТ-компанії в готельному комплексі «Перлина Карпат» проводили корпоратив. Упродовж 11-12 січня вони харчувались у закладі (сніданки та  бенкет-вечері), обіди натомість були за його межами.

«З метою встановлення причин та умов виникнення спалаху фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели позапланову перевірку ресторану готельного комплексу, який знаходиться в оренді ФОП Романишака Н.Б., із відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля. Проведено раптове обстеження персоналу. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху», – додають у Держпродспоживслужбі.

Фото: Karpaty.ua

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