На Другий Святвечір окупанти 9 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Упродовж минулої доби, 18 січня, російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв позиції українських військ із великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Схід» злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших позиціях у районі Красногорівки, із гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військових поблизу селища Водяне.

Також противник вів вогонь по українських захисниках із мінометів калібру 82 мм поблизу селищ Піски та Водяне, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка та селища Чермалик.

Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав.

Підрозділи Об’днаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 18 січня один окупант загинув. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.