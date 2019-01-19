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На Другий Святвечір окупанти 9 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 18 січня, російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв позиції українських військ із великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Схід» злочинці двічі обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Гнутове з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших позиціях у районі Красногорівки, із гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військових поблизу селища Водяне.

Також противник вів вогонь по українських захисниках із мінометів калібру 82 мм поблизу селищ Піски та Водяне, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка та селища Чермалик.

Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав.

Підрозділи Об’днаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 18 січня один окупант загинув. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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