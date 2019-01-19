Із квартири у Львові рятувальники визволяли 87-річну бабусю, яка потребувала медичної допомоги

Вчора, 18 січня, о 12:06 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки на вул. І. Мазепи 9-А не може самостійно відчинити двері 87-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Бабуся перебувала зачиненою у квартирі на 9 поверсі житлового будинку. Відтак надзвичайники дістались усередину через балкон за допомогою верхолазного спорядження.

Жінка потребувала медичної допомоги, її передали медикам. Наразі всі деталі події встановлюються.