Через святкове освячення води у центрі Львова трамваї курсуватимуть за зміненою схемою руху

Сьогодні, 19 січня, на Водохреща, на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. Через це три трамвайні маршрути тимчасово змінять схему руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

О 13:00 год. перед входом у міську раду розпочнуть колядувати львівські хори «Орфей» та «Жайвір», а вже о 13:30 год. відбудеться загальноміський екуменічний Чин освячення води. Цього року відповідно до графіку Чин освячення води очолить Високопреосвященний владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України.

До спільної молитви та коляди запрошують усіх мешканців та гостей Львова, які також зможуть взяти додому освячену воду.

Водночас через проведення святкових заходів з нагоди Водохреща, сьогодні, з 13:00 до 14:30 год., трамвайні маршрути № 1, №2 та №9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом.

Зокрема:

маршрут №1 — «Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — «Залізничний вокзал»;

— «Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — «Залізничний вокзал»; маршрут №2 — «вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку».

— «вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку». маршрут №9 — «Залізничний вокзал — вул. Київська — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Підвальна — вул. Городоцька — «Залізничний вокзал».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої поїздки на час проведення святкових заходів.