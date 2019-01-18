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Завтра у центрі Львова урочисто освячуватимуть воду: деякі трамваї частково зміняти маршрути

Олександр Косик

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Завтра, 19 січня, на свято Богоявлення, на площі Ринок (перед входом у міську раду) традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. До спільної молитви та колядування запрошують усіх мешканців та гостей Львова, які зможуть взяти додому освячену воду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

О 13.00 год. розпочнеться вітання колядками від львівських хорів «Орфей» та «Жайвір», а о 13.30 год. відбудеться загальноміський екуменічний Чин освячення води. Цього року, відповідно до графіку, Чин освячення води очолить Високопреосвященний владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із проведенням святкових заходів з нагоди Водохреща, у суботу, 19 січня, з 13.00 до 14.30 год трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом.

Зокрема:

  • Маршрут № 1 — «Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — «Залізничний вокзал»;
  • Маршрут № 2 — «вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку».
  • Маршрут № 9 — «Залізничний вокзал — вул. Київська — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Підвальна — вул. Городоцька — «Залізничний вокзал».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої маршрути на час проведення святкових заходів.

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