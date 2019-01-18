Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському порталу повідомили організатори туру.

Неймовірно-енергетичне музичне шоу Олександра Божика занесене в «Книгу Рекордів України». І ті, хто його вже одного разу бачили, будуть вкотре подивовані, адже на кожному концерті маестро творить зі скрипкою щось нове, що важко передбачити.

Якщо ви думаєте, що у програмі Олександра виключно академічна і рафінована класика, то це не те. Улюблені світові хіти, експерименти і експромти – для Божика немає нічого неможливого.

Можете уявити собі поєднання саундтреку з «Ігор престолів» ісвяткового «Щедрика»? А хіт групи «Imagine Dragons», популярну літню пісню «Despacito» чи доробок Фреді Меркюрі на скрипці?

Здібності Олександра Божика, без сумніву, межують із надможливостями. Музикант зіграв на кількох скрипках одночасно, видобув композицію лише із трьох нот, названими випадковими слухачами із залу…

Музикант виконав на скрипці власні мелодії та кавери. Звучали різножанрові твори: рок (“Smells like teen spirit” Nirvana), “Богемна рапсодія” Фредді Меркюрі), класика (“Шторм” Вівальді), етно (колядки та коломийка), поп (Despaсito).

Сам віртуоз зізнається, що любить поєднувати непоєднуване. Йому цікаво зіграти відомі музичні твори у новому виконанні.

«Я працюю у жанрі, який називається музичний кросовер, коли чергуються, наприклад Чайковський, Рахманінов і AC\DC», – каже Олександр Божик.

Такі виступи він називає своєрідним «скрипковим шоу».

Підсилював звучання скрипки рок-оркестр.

Після концерту овації ще довго не вщухали!

Усі фото надані організаторами концерту.