Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за середньоринкові, ми простежили рух товару в зворотному напрямку – від покупця до виробника.

Відома торговельна мережа «АТБ» з’явилася в нашому місті зовсім недавно, але вже встигла завоювати серця львів’ян. Хто з нас любить переплачувати? «АТБ» дає можливість своїм покупцям купувати якісні товари за найнижчими цінами.

Споживачі мають слушне запитання: як торговельній мережі вдається довгі роки вдало працювати в такому доступному ціновому сегменті? Ми вирішили у цьому розібратися, прокрутивши «кіно» про рух товарів у зворотному напрямку – від кошика покупця до конвеєра виробника.

Почнемо безпосередньо з магазину. Підприємства торгівлі мають два шляхи розвитку бізнесу. Це можна пояснити за допомогою простого прикладу: щоб заробити гривню на шпротах, можна продати одну бляшанку на гривню дорожче, ніж її купили, або продати десять одиниць, збільшивши цінник кожної лише на десять копійок. Якщо є впевненість, що десять покупців придбають такий товар, то другий варіант вельми цікавий. Керівництво «АТБ» вибрало саме його, адже щодня по всій країні в магазинах цієї мережі купують продукти (уявіть!) три з половиною мільйони українців. Безумовно, є сенс робити ставку на товарообіг, а не на торговельну націнку. Це перший чинник, що дозволяє мережі продавати товари дешевше за конкурентів.

Тепер далі. Як продукція потрапляє до магазину? Її привозять автотранспортом. Компанія «Транс Логістик», яка входить до складу корпорації «АТБ», має п’ять повноцінних автоколон. Автопарк підприємства складається більше ніж із 600 власних транспортних засобів, 60% яких – автомобілі марки MAN. Щомісяця вантажівки компанії проходять понад 5,2 мільйона (!) кілометрів. Загалом вони обслуговують 990 магазинів «АТБ» у 253 населених пунктах України. На даний момент компанія володіє однією з найбільших в Україні логістичних інфраструктур. У багатьох регіонах діють спеціальні розподільчі центри (РЦ), а також працює 8 мультитемпературних центрів класу А.

Отже, виробникові досить довезти товар до найближчого РЦ, де фахівці «АТБ» розподілять його на необхідні партії для доставки в найближчі магазини. Це, з одного боку, гарантія того, що покупець зможе придбати найсвіжіші продукти (адже магазин позбавлений необхідності брати товар з величезним запасом), а з іншого – ще одна можливість зекономити. В мережі пояснюють, що саме мінімізація витрат на логістику і рекламу товарів дозволяє домогтися такої вартості продукції, яка на 10–15% нижча за середньоринкову.

Ось, власне, перелік основних факторів, які дозволяють формувати доступні ціни в мережі «АТБ». Але у цьому процесі таке питання, як якість товарів, займає особливе місце. З таким товарообігом гарантувати безпеку та користь продуктів, з одного боку, набагато легше, бо продукти не залежуються на полицях даних маркетів, але з іншого – не так вже й просто, враховуючи обсяги по всій країні. Проте й тут «АТБ» знаходить можливості як для впровадження закордонного досвіду, так і для реалізації власних ноу-хау.

«Наша торговельна мережа гарантує якість товарів. Це ціла система – від взаємодії з виробниками у власних розподільчих центрах, транспорту з необхідним температурним обладнанням до власних відділів якості, внутрішніх перевірок тощо», – підкреслює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

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