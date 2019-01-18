Вчора на Львівщині сталось 50 ДТП

За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 50 дорожньо-транспортних пригод. Травмованих та загиблих немає. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

17 автопригод стались на дорогах області, ще 33 – у Львові. Травмованих та загиблих внаслідок ДТП немає.

За наслідками пригод складено 50 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.