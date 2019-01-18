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У Стрию двоє підлітків побили та пограбували чоловіка у його ж квартирі

Олександр Косик

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У Стрию двох неповнолітніх підозрюють у вчиненні розбійного нападу на місцевого мешканця. Суд обрав зловмисникам міру запобіжного заходу – домашній арешт, триває досудове розслідування. Про це повідомляє Стрийський відділ поліції, передає Львівський портал.

 

У Стрийський відділ поліції 13 січня близько 4.00 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що двоє невідомих напали на нього у його ж помешканні, завдали йому тілесних ушкоджень, заволоділи грошима у сумі десять тисяч гривень, після чого втекли. Потерпілий описав молодих людей та зазначив, що один з них мав ніж, яким порізав йому руку.

Працівники поліції встановили особи зловмисників – ними виявилися двоє неповнолітніх стриян віком 16 та 17 років.

Як встановлено у ході досудового розслідування,  молоді люди на вулиці зав’язали розмову з чоловіком та провели його додому. У помешканні вони побачили готівку, через яку між ними та господарем виникла суперечка, яка переросла у бійку. Молодики, завдавши тілесних ушкоджень власнику помешкання, забрали гроші та втекли з квартири, після чого потерпілий викликав на допомогу поліцейських.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

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