У Новояворівську в квартирі виявили тіло жінки

Рятувальники надали доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 17 січня, о 15:08 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Новояворівську на вул. Ю. Липи в квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку 77-річна власниця тривалий час не відчиняє двері.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 53 ДПРЧ м. Новояворівськ для надання допомоги працівникам поліції. Пожежно-рятувальним відділенням забезпечено доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власниці.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.