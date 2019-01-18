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У Новояворівську в квартирі виявили тіло жінки

Олександр Косик

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Рятувальники надали доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 17 січня, о 15:08 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Новояворівську на вул. Ю. Липи в квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку 77-річна власниця тривалий час не відчиняє двері.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 53 ДПРЧ м. Новояворівськ для надання допомоги працівникам поліції. Пожежно-рятувальним відділенням забезпечено доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власниці.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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