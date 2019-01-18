У Львові іноземець пограбував 19-річну дівчину

Львівські патрульні по «гарячих слідах» затримали зловмисника, який вдарив дівчину по голові і вирвав з рук сумку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Про грабіж, який стався орієнтовно о 4 ранку на вулиці Зерновій, повідомила сама потерпіла. 19-річна дівчина розповіла, що невідомий чоловік вдаривши її по голові вирвав сумку з документами та іншими цінними речами і втік. Вона надала описи нападника і зазначила, що це іноземець.

Орієнтування кинули усім екіпажам 4 батальйону. Патрульні опитували перехожих і це дало результат. Схожу особу бачили на Городоцькій. Інспектор не гаючи часу вирушили вслід за ймовірним зловмисником і на перетині з вулицею Шолом-Алейхема виявили невідомого. Особа була одягнена саме так як вказала заявниця. 34-річного іноземця згодом упізнала і сама потерпіла.

На місце події викликали слідчих Галицького відділу поліції. При затриманій особі речей потерпілої не було.

Ви стали жертвою злочину? Не гайте часу, телефонуйте на 102 і ймовірно зловмисників затримають по гарячих слідах!