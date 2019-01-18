ОСТАННІ НОВИНИ

У львівській Ратуші встановлять дефібрилятор

Олександр Косик

|

У будівлі Львівської міської ради буде встановлений дефібрилятор, який мерії подарувала Мальтійська служба допомоги. Про це йшлося сьогодні, 18 січня, на виконкомі, передає Львівський портал.

 

«Ми прийняли подарунок від Мальтійської служби допомоги у Львові — дефібрилятор. Будемо його розміщувати у будівлі Ратуші, на площі Ринок, 1 для того, щоби до даного пристрою був цілодобовий доступ. Всі заклади, які розміщенні в центральній частині міста, будуть інформовані про те, що даний пристрій є тут, і у випадку виникнення такої необхідності дефібрилятор можна буде взяти в будівлі Ратуші і використати за призначенням», — зазначила директорка департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошик.

Управління безпеки спільно із управлінням охорони здоров’я проведуть навчання для того, щоб у випадку необхідності приймати якісь рішення. Слід зауважити, що даний пристрій повністю автоматизований і люди, які його використовують не потребують якоїсь спеціалізованої освіти, оскільки сам пристрій говорить чітко, що потрібно робити, а що не потрібно робити.

Вартість дефібрилятора становить трошки більше, ніж 34 тис грн.

«Дуже важливо нам цей приклад показувати і далі мотивувати підприємців і всі організації в місті, щоб вони йшли тим самим шляхом. Це така перша ластівка, але надалі ми будемо також по комунальних великих підприємствах і по інших міських структурних підрозділах встановлювати такі дефібрилятори. Наразі це перший крок», — прокоментував Геннадій Васьків.

Довідка

Дефібрилятор — прилад, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом впливу на серце електричного імпульсу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...