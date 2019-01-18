У львівській Ратуші встановлять дефібрилятор

У будівлі Львівської міської ради буде встановлений дефібрилятор, який мерії подарувала Мальтійська служба допомоги. Про це йшлося сьогодні, 18 січня, на виконкомі, передає Львівський портал.

«Ми прийняли подарунок від Мальтійської служби допомоги у Львові — дефібрилятор. Будемо його розміщувати у будівлі Ратуші, на площі Ринок, 1 для того, щоби до даного пристрою був цілодобовий доступ. Всі заклади, які розміщенні в центральній частині міста, будуть інформовані про те, що даний пристрій є тут, і у випадку виникнення такої необхідності дефібрилятор можна буде взяти в будівлі Ратуші і використати за призначенням», — зазначила директорка департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошик.

Управління безпеки спільно із управлінням охорони здоров’я проведуть навчання для того, щоб у випадку необхідності приймати якісь рішення. Слід зауважити, що даний пристрій повністю автоматизований і люди, які його використовують не потребують якоїсь спеціалізованої освіти, оскільки сам пристрій говорить чітко, що потрібно робити, а що не потрібно робити.

Вартість дефібрилятора становить трошки більше, ніж 34 тис грн.

«Дуже важливо нам цей приклад показувати і далі мотивувати підприємців і всі організації в місті, щоб вони йшли тим самим шляхом. Це така перша ластівка, але надалі ми будемо також по комунальних великих підприємствах і по інших міських структурних підрозділах встановлювати такі дефібрилятори. Наразі це перший крок», — прокоментував Геннадій Васьків.

Довідка

Дефібрилятор — прилад, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом впливу на серце електричного імпульсу.