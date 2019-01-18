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TIK привезе до Львова весну

Андрій Котенський

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Весна прийде до Львова під музику гурту ТІК, який презентує львів’янам драйвову концертну програму «Нове та найкраще». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як відомо, пісні гурту ТІК співають усі – від домогосподарки до високопосадовця. Адже саме в цих піснях відчувається настрій українського народу.

В рамках туру «Нове та найкраще» в містах та містечках України музиканти виконають як свіжі хіти «Волошки», «Емочка», «АЛЬО-НА!», «Робот», так і перевірені часом народні блокбастери «Олені», «Вчителька», «Апрєль», «Прощайте, дівчата», «Свєта», «Сірожине пірожине», «Чоловіче щастя», «Не цілуй», «Гуляй, народ!», «Біла хмара, чорна хмара», «Люби ти Україну!» та інші.

ТІК частуватиме гостей концерту екологічно чистою запальною музикою, виготовленою за європейськими стандартами. На гостей свята чекає традиційно живий звук та натуральний подільский драйв!

Концерт відбудеться у клубі Malevich, 1 березня, об 20.00.

Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua/tik, або concert.ua/tik

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