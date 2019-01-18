На Жовківщині під кригою знайшли тіло чоловіка, який був у розшуку

На Жовківщині поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили під кригою. 43-річний місцевий мешканець перебував у розшуку, як безвісті зниклий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жовківське відділення поліції 17 січня надійшло повідомлення від працівника котельні одного з сіл району. Він повідомив, що під час обходу біля господарської будівлі він виявив під кригою в ямі тіло невідомої особи.

Поліцейські встановили, що це 43-річний місцевий мешканець, який від 10 січня перебував у розшуку, як безвісті зниклий.

Його тіло без ознак насильницької смерті скеровано на судово-медичну експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «безвісті зниклий») Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.