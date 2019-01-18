ОСТАННІ НОВИНИ

На Жовківщині під кригою знайшли тіло чоловіка, який був у розшуку

Олександр Косик

|

На Жовківщині поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили під кригою. 43-річний місцевий мешканець перебував у розшуку, як безвісті зниклий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Жовківське відділення поліції 17 січня надійшло повідомлення від працівника котельні одного з сіл району. Він повідомив, що під час обходу біля господарської будівлі він виявив під кригою в ямі тіло невідомої особи.

Поліцейські встановили, що це 43-річний місцевий мешканець, який від 10 січня перебував у розшуку, як безвісті зниклий.

Його тіло без ознак насильницької смерті скеровано на судово-медичну експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «безвісті зниклий») Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...