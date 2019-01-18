ОСТАННІ НОВИНИ

На «Арені-Львів» планують постелити гібридний газон

Вероніка Рой

|

На стадіоні «Арена Львів» вирішили замінити трав’яне покриття на гібридне. Про це «Футбол News» розповів директор стадіону Юрій Майборода, передає Львівський портал.

 

За його словами, гібридний газон значно кращий та ефективніший за натуральний.

«Це найновіша технологія, яка сьогодні є у світі. Вона полягає у тому, що забирається цей старий газон, застеляється штучним, а потім його засівають живою травою. Штучний газон служить основою для того, аби жива трава проростала та міцно трималася. Потім цей газон можна експлуатувати в рази більше, аніж натуральний. Також після такої заміни на стадіоні зможе базуватися не один футбольний клуб», – розповів Юрій Майборода.

Якщо вчасно виділять кошти, то вже 1 березня на «Арені Львів» розпочнуть роботи із заміни газону.

«Потрібно близько двох місяців, щоб жива трава вкоренилася. Але все це має відбутися при наявності коштів. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підтвердив, що кошти міністерством передбачені, і у федерації футболу України також підтвердили ці наміри», – додав директор стадіону.

Додамо, на сайті публічних закупівель Prozorro у вівторок, 15 січня, оголосили тендер на виконання цих робіт на стадіоні «Арена Львів». Повідомляється, що очікувана вартість робіт складає 7 млн грн.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...