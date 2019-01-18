На «Арені-Львів» планують постелити гібридний газон

На стадіоні «Арена Львів» вирішили замінити трав’яне покриття на гібридне. Про це «Футбол News» розповів директор стадіону Юрій Майборода, передає Львівський портал.

За його словами, гібридний газон значно кращий та ефективніший за натуральний.

«Це найновіша технологія, яка сьогодні є у світі. Вона полягає у тому, що забирається цей старий газон, застеляється штучним, а потім його засівають живою травою. Штучний газон служить основою для того, аби жива трава проростала та міцно трималася. Потім цей газон можна експлуатувати в рази більше, аніж натуральний. Також після такої заміни на стадіоні зможе базуватися не один футбольний клуб», – розповів Юрій Майборода.

Якщо вчасно виділять кошти, то вже 1 березня на «Арені Львів» розпочнуть роботи із заміни газону.

«Потрібно близько двох місяців, щоб жива трава вкоренилася. Але все це має відбутися при наявності коштів. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підтвердив, що кошти міністерством передбачені, і у федерації футболу України також підтвердили ці наміри», – додав директор стадіону.

Додамо, на сайті публічних закупівель Prozorro у вівторок, 15 січня, оголосили тендер на виконання цих робіт на стадіоні «Арена Львів». Повідомляється, що очікувана вартість робіт складає 7 млн грн.