ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова привезли поранених бійців. Волонтери просять допомоги у небайдужих

Олександр Косик

|

До Львова привезли 12 важкопоранених військових. Небайдужих просять допомогти із предметами першої необхідності для них. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Арестова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Вчора, 17 січня, до Львівського госпіталю прибув борт із важкопораненими бійцями. Зараз їм потрібні деякі речі.

Відтак потрібно:
1.Вода негазована 1.5л і 0.5л
2.Вологі серветки (великі упаковки)
3.Пеленки одноразові 60×90
4. Соки 0.5л, 1л
5. Фрукти (яблука, банани)
6. Спортивні штани і кросівки(41.42.43)
7. Йогурти в пляшках (0.3л) для лежачих.
8. СУДОКРЕМ і косметика по догляду за лежачими
9. Кава, печиво.
10. Горнятка (кружки)

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...