До Львова привезли поранених бійців. Волонтери просять допомоги у небайдужих

До Львова привезли 12 важкопоранених військових. Небайдужих просять допомогти із предметами першої необхідності для них. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Арестова, передає кореспондент Львівського порталу.
Вчора, 17 січня, до Львівського госпіталю прибув борт із важкопораненими бійцями. Зараз їм потрібні деякі речі.
Відтак потрібно:
1.Вода негазована 1.5л і 0.5л
2.Вологі серветки (великі упаковки)
3.Пеленки одноразові 60×90
4. Соки 0.5л, 1л
5. Фрукти (яблука, банани)
6. Спортивні штани і кросівки(41.42.43)
7. Йогурти в пляшках (0.3л) для лежачих.
8. СУДОКРЕМ і косметика по догляду за лежачими
9. Кава, печиво.
10. Горнятка (кружки)
Олександр Косик