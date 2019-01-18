До Львова привезли поранених бійців. Волонтери просять допомоги у небайдужих

До Львова привезли 12 важкопоранених військових. Небайдужих просять допомогти із предметами першої необхідності для них. Про це своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Арестова, передає кореспондент Львівського порталу.

Вчора, 17 січня, до Львівського госпіталю прибув борт із важкопораненими бійцями. Зараз їм потрібні деякі речі.

Відтак потрібно:

1.Вода негазована 1.5л і 0.5л

2.Вологі серветки (великі упаковки)

3.Пеленки одноразові 60×90

4. Соки 0.5л, 1л

5. Фрукти (яблука, банани)

6. Спортивні штани і кросівки(41.42.43)

7. Йогурти в пляшках (0.3л) для лежачих.

8. СУДОКРЕМ і косметика по догляду за лежачими

9. Кава, печиво.

10. Горнятка (кружки)