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Де на Львівщині можна долучитись до Йорданських святкувань?

Олександр Косик

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19 січня святкується завершальне свято новорічно-різдвяного циклу – Водохреща. У цей день у містах і селах Львівщини святять воду та пірнають в освячену ополонку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Добірка локацій на Водохреща, де скупатись в ополонці та скуштувати смачних пампушків

Місто Золочів

19 січня о 10:00 год. на святкування Водохреща запрошують у м. Золочів в парк Здоров`я до озера Молодіжного. Усіх мешканців та гостей міста чекає театралізоване дійство за участі духового оркестру та невеличкий ярмарок смаколиків.

Місто Сколе

19 січня о 11:00 год. в рекреаційному пункті «Павлів потік» усіх запрошують доєднатися до збереження давніх традицій, звичаїв та обрядів, розділити радість Христового Хрещення, спільно із вертепом та колядками повернутися у двотисячолітнє історичне минуле, а у купанні поєднатися із великою силою природи – водою. У програмі свята передбачено освячення води, купання в ополонці, спільні колядки та щедрівки біля вогнища. Після купання всіх відвідувачів чекає запашний карпатський чай.

Місто Трускавець

19 січня пірнути в ополонку трускавчани та гості міста зможуть на «Козацькому хуторі». Тут буде виставлено палатку, у якій усі бажаючі матимуть змогу переодягнутися, після пірнання зігрітися і посушитися. Безпосередньо на Йордан чергування нестимуть 4 надзвичайники та 1 одиниця техніки, які будуть забезпечені необхідним рятувальним спорядженням.

Смт Східниця

19 січня о 12:00 год. усіх запрошують окунутися в освячену, кришталево чисту воду річки Східничанка та отримати незабутні враження від колоритного фестивалю вертепів «Різдвяна зірка».

Водохреща у Яворівському районі

19 січня о 12:00 год. у відпочинковому осередку «Верещиця» (с. Верещиця Яворівського національного природного парку) відбудеться традиційне святкування Водохреща. З року в рік на Йордан до Яворівського НПП приїжджають тисячі людей різного віку, як із Львівщини, так із інших областей України, адже тут святкування набуває особливого духу та атмосфери. У програмі свята відбудеться: освячення води, купання в оболонці, купання в ополонці, виступи вертепів та фольклорних колективів, спільні колядки та щедрівки біля ватри, конкурс пампушків.

19 січня о 12:00 год. біля Танкового озера (територія Яворівського полігону) пройде велике святкування. Усіх бажаючих розділити радість Хрещення Господнього запрошують зануритись в освячену воду. Програма свята також включатиме: виступи оркестру 184 Навчального центру, оркестру 24 бригади ім. Данила Галицького та оркестру «Гармонія», гостей заходу частуватимуть кулішем, ухою та чаєм.

19 січня о 14:00 год. в с. Івано-Франкове запрошують на Свято Водохреща. Святкування відбудеться на Громадському ставі, окрім богослужіння та освячення води включатиме невеличкий ярмарок із солодащами, кулішем та трав`яними чаями.

19 січня о 14:00 год. в с. Солуки відбудеться благодійний волонтерський ярмарок Водосвяття.

19 січня о 14:00 год. усіх запрошують на традиційне Йорданське купання у Щеплотах, на Грушівському озері: зануритись в ополонці, приєднатись до гучної коляду, скуштувати гарячий чай та солодкі пампушки.

Село Суховоля, Городоцький район

19 січня о 11:30 год. на Суховільському озері, що знаходиться біля церкви Івана Богослова відбудеться традиційне святкування з нагоди Свята Водохреща. В програмі: освячення води, купання, ватра, частування гарячим чаєм, а також спільна гучна коляда.

Смт Куликів, Жовківського району

19 січня о 12:00 год. селище святкує Водохреща. Окрім освячення води та купання в ставку гості зможуть пригоститись смачними пампушками та зігрітись трав`яним чаєм.

С. Кавське, Стрийський район

19 січня з 13:00 до 17:00 год. в с. Кавське запрошують на Йорданське купання і фестиваль печеного м’яса «М’ясо-Фест»: освячення води, купання в ополонці, загальна коляда та частування шашликом.

Смт Лопатин, Радехівський район

19 січня о 12:00 год. поруч з смт. Лопатин на території гостинного двору «Райський куточок» відбудеться Йорданське театралізоване дійство «Ой на річці, на Йордані»: освячення води, загальна коляда, різдвяні розваги, частування чаєм та солодащами.

С. Велике Колодно, Кам’янка-Бузький район

19 січня о 14:00 год. святкування Водохреща в с. Велике Колодно відбудеться на території озера біля Костелу. Під час свята запрошують пірнути в ополонку, почастуватись гарячими стравами та напоями.

У Львові також вже визначили три водойми, де можна здійснити занурення на Водохреща:

  • озеро «Горіховий гай», вул. В. Великого, 16
  • м. Винники, водойма на вул. Шевченка
  • смт. Брюховичі, озеро №1, вул. Курортна.

На цих локаціях чергуватимуть рятувальники, поліція та медики. Інші водойми, які є у місті і які не є у цьому списку, районні адміністрації міста чітко ознакують, що там не можна здійснювати занурення.

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал опублікував матеріал, в якому йдеться про обряди та традиції другого Святвечора та Водохреща.

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