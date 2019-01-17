За два тижні патрульні оштрафували понад тисячу порушників швидкісного режиму

З 1 по 15 січня цього року, інспектори винесли 1199 адміністративних матеріалів за перевищення швидкості понад дозволену норму. Для вимірювання швидкості транспортних засобів, львівські патрульні поліцейські використовують лазерний прилад – TruCAM. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Нагадуємо: згідно ст. 122 КУпАП перевищення швидкості більш, як на 20 км/год, передбачає штраф у розмірі 255 гривень; за перевищення швидкості більш, як на 50 км/год, – штраф 510 гривень.

Також зазначимо, що двох водіїв притягнули до відповідальності навпаки за малу швидкість, тобто за рух без потреби з дуже малою швидкістю, що перешкоджала іншим транспортним засобам (п.п. 12.9 в ПДР).