В Україні заборонять випробування косметики на тваринах

В Україні пропонують прибрати з косметики небезпечні інгредієнти та заборонити її тестування на тваринах. МОЗ України пропонує проект Технічного регламенту на косметичну продукцію для громадського обговорення. Про це повідомляє МОЗ, передає Львівський портал.

Так українці зможуть користуватися якісною косметикою, а вітчизняні виробники — продавати її до Євросоюзу без перешкод. Відповідні пропозиції до уряду подало Міністерство охорони здоров’я.

В Україні на сьогодні немає офіційних методів альтернативного випробування косметики на безпеку. Тож пропонований документ передбачає інші шляхи тестування, аби не випробовувати її на тваринах.

Новий технічний регламенту на косметичну продукцію розроблений на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

Завдяки новому технічному регламенту українці користуватимуться якісною та безпечною косметичною продукцією. Якщо сьогодні перелік заборонених до використання в косметичній продукції інгредієнтів становить 400, технічний регламент встановлює 1328, а також передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Українські виробники косметичної продукції в середньостроковій перспективі зможуть експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу, а іноземні виробники – розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме зокрема зменшенню вартості їх продукції.

Один із важливих аспектів нового регламенту – заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу.

Щоб український косметичний бізнес міг розвиватись без перешкод, а на ринку зберігалась чесна конкуренція, МОЗ України планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції. Це рішення зумовлено тим, що в Україні на сьогодні відсутні затверджені методології альтернативних випробувань безпеки косметики.

Варто зазначити, що Європейський Союз також мав перехідний період для впровадження нових вимог до безпеки косметичної продукції – регламент був затверджений у 2009 році, а вступив в дію у 2013 році.

Отже, з впровадженням нового технічного регламенту іноземні компанії, що вже відмовилися від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть реалізовувати свою продукцію на українському ринку на основі результатів досліджень альтернативними методами. Паралельно з цим, міністерство впроваджуватиме нові вимоги до тестування, надаючи перехідний період для національних компаній на впровадження новітніх методів токсикологічних досліджень.