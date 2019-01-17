У Стрийському районі маршрутка наїхала на чоловіка, який сидів посеред дороги

Вчора ввечері, 16 січня, близько о 21:15 год. в одному зі сіл Стрийського району виникла аварія, у якій постраждав 34-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, 60-річний водій автобуса «Богдан» наїхав на 34-річного мешканця Сколівського району, який сидів на проїзній частині.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доправили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.