У Львові небайдужі громадяни заблокували авто п’яного водія і забрали в нього ключі

Вчора у Львові п’яний водій на автомобілі ВАЗ створював на дорозі аварійні ситуації. Відтак, інші водії його заблокували, забрали ключі від автомобіля та викликали патруль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, подія сталася на вулиці Зубрівській.

«Водій автомобіля ВАЗ перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Це підтвердила і перевірка. Результат – 1.46 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму. Очевидці події написали пояснення, що даний водій дійсно керував автомобілем ВАЗ та створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали, які згодом передадуть в суд. На місце приїхали родичі порушника та забрали автомобіль. Подальшу долю водія буде вирішувати суд», – розповідають у патрульній поліції.