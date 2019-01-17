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Стриянина, який насмерть підрізав свого товариша, помістили під домашній арешт

Олена Карп'юк

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Стрийський міськрайонний суд обрав 40-річному місцевому мешканцю, якого підозрюють у вбивстві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура Львівщини не згодна з таким рішенням суду, тому подала апеляцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

 

Встановлено, що 9 січня цього року у Стрию 40-річний місцевий мешканець під час раптового конфлікту наніс своєму 31-річному знайомому один удар ножем у живіт. Отримані травми виявилися несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згодом слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду чоловіку обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, втім обласна прокуратура вимагає для нього найсуворішого запобіжного заходу.

«Прокуратура не погодилась з таким рішенням слідчого судді та подала апеляційну скаргу з вимогою обрати правопорушнику найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування, у провадженні призначено експертизи, проводяться слідчі дії.

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