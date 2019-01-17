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Податківці нагадують, що час декларувати доходи

Омелян Шевчук

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Розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС у Львівській області.

 

За даними відомства, із 01 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними у 2018 році.

Під час кампанії декларування доходів громадян певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2018 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Крім того, податкову декларацію про майновий стан та доходи мають право подати окремі фізичні особи з метою отримання податкової знижки.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники податків, у разі, якщо протягом 2018 року вони отримували:

– доходи не від податкових агентів,- тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;

– доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

– іноземні доходи;

– спадщину, чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

Граничні строки подання декларації:

– для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

– для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

– для громадян з метою використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2019 року (включно).

Заповнити і подати декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не зареєстрована за іншою, вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

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