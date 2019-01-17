Оцінки – в інтернеті. В Класичній гімназії почнуть використовувати електронні журнали замість паперових

З 2019 року в рамках пілотної версії системи автоматизації школи з веденням електронного журналу вчителі Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка будуть вносити оцінки та іншу інформацію лише в електронні журнали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«Електронний журнал — це ще один крок вперед у галузі освіти. Адже ми намагаємося впроваджувати сучасні технології, що дозволяє змінювати підходи та комплексно розвивати шкільну освіту.

Яскравий приклад у Класичній гімназії при ЛНУ ім. І. Франка, де вчителі відображають в електронному журналі різні відмітки, а батьки за допомогою цього мають можливість отримувати онлайн інформацію про успішність своїх дітей в школі, що є дуже важливим для сьогодення», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

З 22 жовтня 2018 року в гімназії розпочато пробне заповнення класних журналів електронними засобами. В ході пробного заповнення журналів, здійснювалося навчання вчителів, інформування учнів та батьків через електронну розсилку про стан успішності дітей.

Зовнішній вигляд класного журналу після заповнення електронними засобами відповідає вимогам інструкції щодо ведення класних журналів. До кінця навчального року заповнення класних журналів випускних класів (9 та 11) залишається незмінним (вручну).

У гімназії створюються належні умови для заповнення журналу електронними засобами: усіх вчителів забезпечено планшетами, встановлюються комп’ютери у учительській, інших приміщеннях, забезпечується вільний доступ вчителів до інтернету.

Батьки будуть мати можливість отримувати онлайн інформацію про оцінки дітей як додаткову послугу. Хто не бажає підписуватися на цю послугу, буде мати можливість отримувати інформацію про успішність дітей від класних керівників. Захист персональних даних батьків гарантується.

Адміністрація гімназії періодично роздруковуватиме сторінки журналів на паперові носії. Вчителям будуть встановлені певні обмеження в часі щодо виставлення оцінок. Вчителі будь-які зміни в електронний журнал будуть мати можливість вносити тільки з дозволу адміністратора. Інформація про це буде зберігатися.