Оприлюднено графік освячення води у катедральних храмах Львова

Духівники міста запрошують львів’ян до храмів на святкові Богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яких відбуватиметься освячення води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Розклади Богослужінь у катедральних храмах Львова.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
18 січня 2019 р., п’ятниця — Навечір’я Богоявлення
8:00 — Великі (Царські) Часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Велике Йорданське Водосвяття
16:00 — Велике Повечір’я з Литією
19 січня 2019 р., субота Богоявлення
7:30 — Божественна Літургія, Чин Великого освячення води святих Богоявлень
10:00 — Архиєрейська Літургія, Чин Великого освячення води святих Богоявлень
18:00 — Вечірня та Утреня (Всенічне бдіння)
Покровський кафедральний Собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)
18 січня 2019 р., п’ятниця — Навечір’я Богоявлення
7:30 — Часи навечір’я
9:00 — Вечірня і Літургія Святителя Василія Великого, архієрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)
11:00 — Велике освячення води
17:00 — Велике повечір’я та Утреня, архієрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)
19 січня 2019 р. субота — Богоявлення
8.00 — Божественна Літургія
10:00 — Божественна Літургія, Архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)
12:00 — Велике освячення води
18:00 — Всенічне бдіння, Архиєрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)
18 січня 2019 р., п’ятниця- Навечір’я Богоявлення
8:00 — Царські часи, Літургія. Освячення води
16:00 — Всенічна
19 січня 2019 р., субота — Богоявлення
7:00 — Літургія. Велике Водосвяття
9:00 — Св. Літургія
11:00 — Св. Літургія
17:00 — Вечірня
Також нагадуємо, що у суботу, 19 січня 2019 року, о 13.30 год. відбудеться загальноміське освячення води на пл. Ринок за участі духівників усіх християнських конфесій міста. А о 13.00 год. на пл. Ринок розпочнеться вітання колядками від львівських хорів «Орфей» та «Жайвір».
Юлія Шпак