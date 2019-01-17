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Оприлюднено графік освячення води у катедральних храмах Львова

Юлія Шпак

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Духівники міста запрошують львів’ян до храмів на святкові Богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яких відбуватиметься освячення води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Розклади Богослужінь у катедральних храмах Львова.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

18 січня 2019 р., п’ятниця — Навечір’я Богоявлення

8:00  — Великі (Царські) Часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Велике Йорданське Водосвяття

16:00 —  Велике Повечір’я з Литією

19 січня 2019 р., субота Богоявлення

7:30 — Божественна Літургія, Чин Великого освячення води святих Богоявлень

10:00 — Архиєрейська Літургія, Чин Великого освячення води святих Богоявлень

18:00 — Вечірня та Утреня (Всенічне бдіння)

Покровський кафедральний Собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)

18 січня 2019 р., п’ятниця — Навечір’я Богоявлення

7:30 — Часи навечір’я

9:00 — Вечірня і Літургія Святителя Василія Великого, архієрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)

11:00 — Велике освячення води

17:00 — Велике повечір’я та Утреня, архієрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)

19 січня 2019 р. субота — Богоявлення

8.00 — Божественна Літургія

10:00 — Божественна Літургія, Архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк)

12:00 — Велике освячення води

18:00 — Всенічне бдіння, Архиєрейським чином

Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)

18 січня 2019 р., п’ятниця- Навечір’я Богоявлення

8:00 — Царські часи, Літургія. Освячення води

16:00 — Всенічна

19 січня 2019 р., субота — Богоявлення

7:00 —  Літургія. Велике Водосвяття

9:00 — Св. Літургія

11:00 — Св. Літургія

17:00 — Вечірня

Також нагадуємо, що у суботу, 19 січня 2019 року, о 13.30 год. відбудеться загальноміське освячення води на пл. Ринок за участі духівників усіх християнських конфесій міста. А о 13.00 год. на пл. Ринок розпочнеться вітання колядками від львівських хорів «Орфей» та «Жайвір».

 

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